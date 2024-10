Verso le 9:30 di oggi 15 febbraio, sull'Asse Mediano di Scorrimento a Cagliari, si è verificato un triplice incidente: per cause in accertamento (parrebbe un mancato rispetto della distanza di sicurezza) una Toyota Aygo ha tamponamento la Ford Kuga che la precedeva, venendo a sua volta tamponata da una Volkswagen Golf.

Non sembrano esserci feriti gravi. I passeggeri, in attesa della Polizia Municipale per i rilievi del caso, hanno proceduto alla segnalazione del pericolo mediante l’apposito triangolo.

Il sinistro, verificatosi poco prima del chilometro 3 (altezza Hotel Ulivi e Palme) sta causando una coda di circa due chilometri, con particolare congestione dei vicini svincoli di immissione (da Viale Marconi) e di uscita (per Viale Ciusa/Via Santa Maria Chiara).