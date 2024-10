Traffico rallentato sull'Asse Mediano di Scorrimento a Cagliari, dalle 9.30 di questa mattina, a causa di un triplice tamponamento.

Il sinistro, avvenuto davanti all'hotel “Ulivi e Palme”, prima dello svincolo per San Benedetto, ha visto coinvolte una Opel Corsa, una Mazda MX5 e una Volkswagen Polo.

Circa un chilometro e mezzo di coda, direzione Poetto, dallo svincolo di immissione di via dei Valenzani fino alla suddetta uscita per viale Marconi. Sul posto la Polizia locale per i rilievi del caso.