Attorno alle ore 3 di questa mattina, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Cagliari hanno arrestato tre giovanissimi rifugiati sudanesi per rapina impropria e lesioni personali.

Issa Mahamat Moussa, 21anni, Abdal Salam Sossal, 21 anni, e Ossman Mustafa, 19 anni, attorno alle 23:30 di ieri sera, in Viale Sant’Ignazio da Laconi, hanno aggredito con calci e pugni Rahaman Yassir Abdul, loro connazionale 18enne e anch'egli rifugiato. Dopo averlo immobilizzato con una sciarpa, gli hanno sottratto 85 euro in contanti per poi tentare di strappargli il telefono cellulare.

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri che, dopo aver rintracciato e perquisito i malviventi hanno rinvenuto la somma di denaro sottratta a Rahaman al quale sono stati restituiti i soldi.

Sul posto anche un'ambulanza del 118 che ha trasportato la vittima dell'aggressione al pronto soccorso dell'Ospedale SS. Trinità dove è stato curato, la prognosi è di sette giorni.

I tre aggressori, dopo l'arresto, sono stati rinchiusi nel carcere di Uta in attesa di giudizio.