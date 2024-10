Una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta alle 18 circa, sul Lungomare Poetto, all'altezza dello stabilimento balneare Ottagono, per un incidente stradale, in cui, per cause ancora da accertare, sono rimaste coinvolte tre autovetture, una ribaltata sulla sede stradale.

Gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno delimitato l'area e provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale anche a causa di una consistente perdita di benzina.

In tutto risultano quattro gli occupanti dei veicoli, di cui due donne ferite: una trasportata in ospedale in codice rosso dai sanitari inviati dal Servizio Territoriale di Emergenza del 118, mentre un'altra riporta solo lievi ferite.

Per gli accertamenti e i rilievi di legge presente sul posto la Polizia Locale di Cagliari.