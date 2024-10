È stato travolto da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali ieri sera a Cagliari, nella centralissima via Roma. L’uomo, di 70 anni, è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu in prognosi riservata.

Il conducente dell'auto si è subito fermato per soccorrere il ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in codice rosso al Brotzu. Gli agenti della polizia municipale hanno lavorato alcune ore per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'auto è stata sequestrata.