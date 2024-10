E' accaduto alle 13 di questo pomeriggio a Cagliari, una studentessa di 16 anni stava attraversando Viale Elmas con un'amica quando una Toyota Aygo l'ha travolta. Illesa l'amica della giovane.

Le due ragazze si stavano dirigendo verso il guardrail per scavalcarlo ma la macchina non è riuscita a fermarsi in tempo.

La 16enne, originaria di Sinnai, è stata ricoverata all'ospedale Brotzu in coma, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.