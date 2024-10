Nella notte, intorno a mezzanotte e mezza, un uomo di 47 anni, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del suo furgone Fiat Doblò e si è schiantato contro un albero. L’incidente è avvenuto in viale Trieste, all’altezza del civico 113. Sul posto il personale medico del 118 nulla ha potuto fare per salvare la vita a Gian Michele Campodonico.

La passeggera, una 41enne, è stata invece trasportata in ospedale in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del fuoco e la Polizia municipale, quest'ultima per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.