Incidente mortale questa mattina a Cagliari, perde la vita un ragazzo di 39 anni. Il giovane viaggiava a bordo del suo scooter e percorreva Viale Poetto quando, per cause ancora da accertare, è andato a schiantarsi contro una Fiat Panda che procedeva nel suo stesso senso di marcia. Il 39 enne è stato sbalzato fuori dal mezzo ed è finito addosso ad un’aiuola. Il personale medico del 118, intervenuto prontamente, non è però riuscito a salvare la vita al ragazzo.