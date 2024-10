Da via Anglona, passando per via Quirra, Seruci e Timavo. Giusto per citare qualche strada dei due quartieri cittadini ostaggio dei maleducati e di coloro che non osservano le regole in barba alla differenziata e del porta a porta, attivata da alcuni mesi a Cagliari.

A Sant'Elia però la situazione non cambia: non passa giorno senza che i cumuli dei rifiuti ingombranti e ogni altra immondizia non faccia bella mostra di sé, a disprezzo del decoro urbano.

Le desolanti immagini scattate in serata dal nostro giornale sono l'emblema del degrado: a nulla o a poco sono valsi i controlli in borghese dei vigili urbani, anche di notte le cose non cambiano e al posto dei cassonetti nascono le discariche.

C'è da dire che sono in tanti che non differenziano o adoperano mastelli o contenitori per differenziare, a dimostrazione del menefreghismo permangono purtroppo le analoghe situazioni di sempre.