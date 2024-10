Il Comune di Cagliari comunica che, per rendere funzionale e consentire un'adeguata distribuzione del traffico veicolare, a partire dalla giornata di venerdì 12 maggio 2023 nella via Anfiteatro torna il senso unico di circolazione (tratto via Fra Nicola Da Gesturi - intersezione via Ospedale), con senso di percorrenza da via Fra Nicola Da Gesturi a via Ospedale.

L'ordinanza dispone anche:

- l'istituzione del segnale senso vietato nella via Anfiteatro intersezione via Porcell, per i veicoli provenienti da via Ospedale;

- l'istituzione del segnale senso vietato nella via Anfiteatro, intersezione area di sosta adiacente il Palazzo delle Scienze;

- l'istituzione del segnale direzione obbligatoria a sinistra nella via Anfiteatro, intersezione area di sosta adiacente il Palazzo delle Scienze;

- l'istituzione del segnale direzioni consentite diritto e sinistra nel viale Buoncammino all'intersezione con la via Giussani;

- la revoca del segnale direzione obbligatoria a sinistra nella via fra Nicola Da Gesturi all'intersezione con la via Anfiteatro.