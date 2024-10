''Stadio nuovo subito'', ''Rispetto per il Cagliari''. Sono alcuni degli striscioni comparsi questa mattina davanti al Municipio di Cagliari. Una trentina di tifosi rossoblu' si sono spostati da piazza del Carmine, dove era stata annunciata una manifestazione davanti alla sede del Tar. ''Siamo qui in concomitanza con la decisione del Tar sull'agibilta' di Is Arenas ma non ci hanno dato l'autorizzazione a manifestare in piazza del Carmine'', spiega Giuseppe Fois, del gruppo Dateci uno stadio.