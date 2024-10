Ieri pomeriggio il titolare di un negozio di ottica nel corso Vittorio Emanuele ha chiamato il 113 chiedendo aiuto alla polizia. Aveva scoperto, all’interno del suo locale, un ragazzo intento a rubare il suo cellulare. Il giovane, di nazionalità algerina, era entrato nel suo negozio affermando di voler comprare degli occhiali da sole. Il titolare ha da subito notato che il ragazzo si avvicinava al bancone dov’era appoggiato il suo telefono cellulare.

Con un gesto impercettibile, lo straniero ha occultato il telefono all’interno del suo borsello, cercando poi di guadagnare l’uscita come se niente fosse. L’attenzione però del titolare ha impedito il compiersi del furto. Bloccato e costretto a rendere il telefono, il giovane si è dato poi alla fuga verso Via Palabanda.

Immediatamente è intervenuta una pattuglia della squadra volante che, mettendosi alla ricerca del giovane, seguendo le descrizioni fornite dal negoziante, lo hanno notato poco più avanti.

I poliziotti hanno identificato il giovane algerino, H.O., di 26 anni, e lo hanno accompagnato in questura. L’uomo era già noto alle forze di polizia per precedenti per furto e rapina, con a carico un decreto di espulsione emesso dalla prefettura di Cagliari.

Al termine degli atti di rito, l’algerino è stato denunciato per il reato di tentato furto. Ora sarà l’Ufficio Immigrazione, dove H.O. è stato invitato a presentarsi, a compiere gli accertamenti per valutare gli ulteriori eventuali provvedimenti da adottare.