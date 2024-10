Nella giornata di sabato i poliziotti delle Volanti hanno arrestato un 38enne di origine marocchina per tentato furto di abbigliamento. A contattare il 113 è stato il responsabile della sicurezza di un noto grande magazzino commerciale di via Dante, che aveva bloccato un uomo con della merce non pagata.

Gli agenti, raggiunto il negozio, hanno accertato che l’uomo, già noto per i suoi numerosi precedenti di polizia, per lo più per reati analoghi, dopo aver scelto con cura il capo d’abbigliamento avrebbe indossato un giubbotto griffato, dal costo di circa 150 euro, nelle cui tasche avrebbe nascosto un paio di occhiali e delle calze, per una spesa totale di circa 200 euro.

Nel tentativo di lasciare il negozio passando indisturbato, con passo spedito avrebbe raggiunto le barriere antitaccheggio, ma mentre cercava di uscire è stato fermato dal personale della sicurezza. L’uomo sarebbe riuscito a strappare la placchetta antitaccheggio dall’interno della giacca, causando danni al capo di abbigliamento, ma avrebbe lasciato il cartellino con il prezzo attaccato e ben in vista.

Tutta la merce è stata restituita alla responsabile del punto vendita mentre lo straniero è stato accompagnato in Questura in stato di arresto per tentato furto aggravato. Nella mattina è prevista l’udienza di convalida.