Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda è stato rinviato a giudizio con l'accusa di abuso d'ufficio per la nomina dell'ex sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari, Marcella Crivellenti.

L'udienza si terrà il 27 marzo 2015 davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Cagliari.

Il Gup Roberto Cau, sciogliendo la riserva, ha stabilito che non vi sono i presupposti per il non luogo a procedere, rinviando così a giudizio il sindaco in qualità di presidente della Fondazione del Teatro.