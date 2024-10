Alla luce di quanto sta accadendo in queste ore, il Presidente della Regione Sardegna Ugo Cappellacci assicura tutto l'impegno e il sostegno ad una realtà culturale fondamentale per tutta la Sardegna: il Teatro Lirico di Cagliari.

"Dopo oltre un anno di scelte sulle quali abbiamo espresso fin da subito gravi perplessità, - ha dichiarato Cappellacci - che oggi trovano riscontro anche nelle recenti sentenze del Tar, la Regione assicura il proprio impegno e auspica che venga ripristinato un quadro chiaro e adeguato a quella che e' una delle nostre principali istituzioni culturali.

La Giunta è al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie al fine di poter risollevare le sorti del Teatro, assicurando tutti gli sforzi necessari tesi ad una rapida soluzione delle problematiche in corso. Ho dato mandato agli assessori alla Programmazione e alla Cultura di definire le operazioni che di fatto metteranno al sicuro il contributo per l'anno 2013 e l'anticipazione per le competenze 2014.

Confidiamo di poter comunicare la soluzione all'inizio della prossima settimana"