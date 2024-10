Pride Sardegna, Queeresima 2013: la grande festa per rivendicare i diritti civili. Quaranta giorni di riflessioni, incontri, approfondimenti, visioni e conoscenze che avranno inizio il 17 maggio in occasione della Giornata mondiale contro l’omofobia e la transfobia e si concluderanno il 29 giugno con il Sardegna Pride organizzato dall’Arc in collaborazione con il Movimento Omosessuale Sardo, con l’associazione Pandela Transgender di Sassari, con la rappresentanza sarda dell’associazione Famiglie Arcobaleno e infine con il Colletivu S’Ata Areste dal Centro Sardegna. I temi di riflessione sui quali si articolerà la discussione e il dibattito sono due: la transfobia e il cambiamento delle famiglie, dal diritto al matrimonio fino alle adozioni per single e coppie non eterosessuali.

- giovedì 16 maggio: Inaugurazione della Queeresima 2013, presso Centro di Documentazione e studi delle donne, via Lanusei 19/a, Cagliari; h. 20.30

- sabato 18 maggio 2013: Fiaccolata contro tutte le vittime della transfobia e dell'omofobia, partenza da Piazza del Carmine, Cagliari; h 20.00

- giovedì 14 giugno 2013: Seminario “Diritti di Famiglie”, presso Università di Cagliari.

- sabato 29 giugno: Sardegna PRIDE 2013!, presso lungomare Poetto.

Carlo Cotza: 3289628353

Michele Pipia: 3287484574