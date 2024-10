Tamponamento in serata sull'Asse mediano in direzione Poetto, in prossimità del km 6,300.

Una microcar Ligier, condotta da un 54enne residente nella provincia del Sud Sardegna, per cause in fase di accertamento, ha tamponato una Renault Megane guidata da un cagliaritano di 40 anni. Ad avere la peggio è stato il 54enne, trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu. Anche il passeggero della microcar ha riportato ferite: è stato trasferito al Policlinico con assegnato codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, due ambulanze del 118 e la Polizia locale.