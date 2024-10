E' ancora segreto il movente del tragico gesto, che ha unito Sara Onnis deceduta tragicamente dopo avere aspirato il gas e Michela Delle Cave, ora ricoverata. Le due giovani artiste ed amiche per la pelle hanno deciso comunemente di raggiungere un angolo nascosto di Cala Regina, non lontano da Cagliari. All'alba la terribile decisione, durante una tempesta di pioggia. Le donne hanno lasciato due lettere, il cui contenuto è al vaglio del magistrato inquirente. Sara e Michela avrebbero dovuto presentare una performance contro il femminicidio al Bastione. Ma la corsa è finita in un appartato cavalcavia.