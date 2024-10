L'Unione degli Studenti Sardegna annuncia una nuova mobilitazione il 14 novembre per il diritto allo studio e contro le politiche di precarizzazione del lavoro promosse dal Governo Renzi con il Jobs Act.

Ci saranno cortei a Cagliari (partenza alle 9.30 da piazzale Trento) e Portovesme (con pulman in partenza la mattina da Carbonia e Iglesias) davanti all'Alcoa Inc.

Giacomo Cossu, coordinatore regionale dell'Uds, dichiara: "Torniamo in piazza per lo sciopero sociale indetto da associazioni, comitati, movimenti e sindacati di tutta Italia. Gli studenti sardi rivendicano risorse ingenti per finanziare il reddito studentesco e contrastare la dispersione scolastica. Inoltre ci opponiamo fermamente al Jobs Act del Governo, che eliminando le tutele dei lavoratori ci prospetta un futuro di ricatti e servitù nel mondo del lavoro".