Studenti e docenti oggi in piazza a Cagliari per manifestare contro la riforma della scuola. Il corteo dei docenti è partito alle 9 da piazza Garibaldi e si dirige verso la sede della Regione Sardegna, in viale Trento.

Gli studenti di Eureka invece si sono riuniti in piazza Yenne, sempre alle 9. ''La prima mobilitazione studentesca di quest'anno scolastico sarà una mobilitazione mai vista prima nella nostra città. Non il classico corteo, non i soliti cori gridati sotto il palazzo della Regione e sotto il Comune. Vogliamo lanciare un forte segnale: "noi studenti siamo la grande bellezza.

E per dimostrarlo riempiremo la nostra manifestazione di attività, di colore, di arte e di musica. Il tutto organizzato e realizzato da noi studenti'', si legge sulla pagina Fecebook di Eureka.