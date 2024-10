Ieri sera, intorno alle 19,30, un'anziana sulla sedia a rotelle è stata scippata in via Roma a Cagliari.

Secondo una prima ricostruzione, un giovane le si è avvicinata, l’ha strattonata per strapparle la borsetta e poi è scappato. La donna è caduta, battendo la testa a terra. Subito soccorsa, è stata trasportata all’ospedale Brotzu. Le sue condizioni non sono gravi. Sul fatto stanno indagando gli agenti della Squadra volante che hanno interrogato alcuni testimoni per cercare di risalire all'identità dello scippatore, ma ancora non si sa nulla sul malvivente che ha compiuto il gesto.