Mentre stava già scontando una pena ai domiciliari per spaccio di stupefacenti, ha proseguito l’attività illegale in casa. A Cagliari la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un 45enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Da tempo l’uomo era controllo da parte degli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile. Nella mattinata di ieri i poliziotti hanno perquisito l’abitazione, trovando e sequestrando 70 grammi di sostanza tra cocaina ed eroina, ancora da tagliare, che l’uomo avrebbe nascosto all’interno della cappa della cucina. Sono stati sequestrati inoltre un bilancino di precisione e 2570 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Il 45enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga e accompagnato presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

I fatti accertati dagli investigatori della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P., che durante l’udienza tenutasi nella giornata di ieri 13 maggio ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell'uomo la custodia cautelare a Uta.