I “Falchi” della Squadra Mobile di Cagliari, come da loro riferito, hanno scoperto un’intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti che due giovani avevano intrapreso all’interno dei propri appartamenti, ubicati al piano terra di via Ardenne.

Ieri mattina è scattato il blitz degli investigatori della Squadra Mobile: gli agenti in casa di uno dei ragazzi hanno trovato 63 grammi di marijuana, nascosti in vari ambienti, 80 euro in contanti e un bilancino di precisione, mentre nell’altro appartamento 0,06 grammi di cocaina, circa 1 grammo di Ketamina e 40 grammi di marijuana, nonché 635 euro in contanti e un bilancino di precisione.

Nei guai sono finiti William Rocca, 22enne incensurato, e Alessio Orrù, 20enne pregiudicato, entrambi cagliaritani.

I due giovani sono stati tratti in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e riaccompagnati presso le loro abitazioni in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.