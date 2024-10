" Nella nostra città gli over 65 anni rappresentano circa il 30% della popolazione e, così come le altre categorie di cittadini, sono potenzialmente esposte alle conseguenze delle alte temperature estive, specialmente se si trovano all'esterno nelle ore più calde per la fruizione delle vie, delle piazze e della socialità pubblica ": la Giunta comunale di Cagliari si è impegnata, su proposta del consigliere dei Progressisti Matteo Massa , a" provvedere alla realizzazione nelle piazze e strade dei vari quartieri di una distribuzione capillare di nuove fontanelle pubbliche , dotate di adeguati rubinetti temporizzati così da evitare lo spreco di acqua, a garantire la manutenzione e il funzionamento di quelle esistenti, a realizzare una mappatura consultabile online dei punti di abbeveraggio" .

Non solo: è previsto anche l'avvio degli atti necessari alla creazione di una rete di strutture di distribuzione dell'acqua naturale , gasata e refrigerata, le cosiddette 'Casa dell'acqua ' , già presenti in grandi Comuni come Milano, Catania, Torino , Lecco, Padova, Vicenza, Monza, Firenze e volte a fornire ai cittadini punti di prelievo pubblico dell'acqua potabile nel territorio comunale, dotandole di un regolamento d' uso e della necessaria opera di controllo sul corretto utilizzo e privilegiando per la realizzazione e gestione degli stessi soggetti a partecipazione pubblica.

E ancora, implementa nei quartieri, nei parchi, nei luoghi di aggregazione l' accesso a servizi igienici di base ; promuovere una cultura del consumo dell'acqua rispettosa della scarsità e del valore della risorsa idrica promuovendo campagne di sensibilizzazione, su tutto il territorio di competenza e specialmente nelle scuole, per incentivare l' uso dell'acqua del rubinetto e ridurre l' acquisto dell'acqua. ' acqua in bottiglie di plastica con il beneficio accessorio di semplificare la gestione dei rifiuti; sostenere progetti di cooperazione e solidarietà internazionale per garantire l' accesso all'acqua nei paesi più poveri.

Un passo avanti del capoluogo sardo in tema di sostenibilità ed efficientamento di una risorsa limitata e indispensabile, mentre assistiamo anche sempre più "a una estremizzazione del clima dovuta all'incremento dell'effetto serra responsabile di un aumento in frequenza ed intensità degli eventi meteorologici estremi, quali intense ondate di freddo in inverno e di caldo in estate".