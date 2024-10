Sabato notte, gli uomini della guardia di finanza della Compagnia Cagliari, coadiuvati dalle unità cinofile antidroga, hanno tratto in arresto un uomo cagliaritano colto in flagranza nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le pattuglie dei finanzieri durante le attività di presidio e controllo economico del territorio nel quartiere di Monte Mixi a Cagliari, hanno notato un sospetto continuo via vai di persone all’interno di un luogo appartato.

I militari hanno subito proceduto a perquisire l’uomo colto nella flagranza di spaccio di sostanze stupefacenti a due minorenni: lo stesso è stato trovato in possesso di 3,37 grammi di marijuana, suddivisa in 3 dosi.

Successivamente le fiamme gialle hanno perquisito anche l’abitazione dello spacciatore: qui hanno trovato altri 30,60 grammi di marijuana nascosta in 2 barattoli di vetro, un bilancino di precisione, 6 buste trasparenti per il sottovuoto e 33 bustine nonché 75 euro in banconote di piccolo taglio, il tutto custodito all’interno dell’armadio della camera da letto.

Lo spacciatore è stato tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante della cessione a minorenni.

Nel corso della stessa attività sono stati identificati e segnalati alla locale prefettura tre giovani sedicenni residenti a Cagliari quali assuntori di sostanze stupefacenti e sottoposti a sequestro 5,12 grammi di marijuana e uno spinello.

Le attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti hanno avuto seguito anche nei giorni seguenti: 6 persone, di cui una minorenne, sono state segnalate all’autorità prefettizia e sono stati sequestrati uno spinello e 5,2 grammi di marijuana.

Dall’inizio dell’anno, nello specifico comparto, sono 3 gli spacciatori arrestati, 1 denunciato e 31 gli assuntori segnalati alla Prefettura, di cui 4 minorenni.