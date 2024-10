E’ stato sorpreso all’aeroporto di Cagliari dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di finanza con due borse Prada e Dior, del valore - originali - di 8mila euro. A finire nei guai un viaggiatore proveniente dalle Filippine.

I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Cagliari in servizio presso lo scalo e i militari del 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza hanno effettuato alcuni controlli sui passeggeri in partenza e in arrivo all'aeroporto di Cagliari. Tra loro anche il viaggiatore filippino, per il quale è scattata una sanzione che va dai 100 ai 7mila euro.