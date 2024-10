Un 21enne è stato arrestato ieri notte a Cagliari per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri mentre riceveva un carico di droga.

I militari dell'Arma hanno seguito un giovane in sella a uno scooter. Lo avevano notato mentre transitava in via Puglia ed era apparso nervoso. Lo hanno pedinato fino al cimitero di San Michele dove lo hanno visto consegnare una sacca al 21enne. A quel punto i carabinieri sono intervenuti, bloccando il 21enne.

L'altro giovane in sella allo scooter è riuscito a fuggire. Dentro la sacca i militari hanno trovato due buste che contenevano la droga. Il 21enne si trova adesso agli arresti domiciliari in attesa del processo. In totale è stato sequestrato circa un chilo di marijuana.