Sono stati sorpresi a Cagliari nel pomeriggio di ieri, 12 gennaio, dalla Polizia mentre erano intenti ad armeggiare nella parte sottostante del volante all’interno di una Fiat 500, di cui era stato denunciato un furto lo scorso 5 gennaio.

Insospettiti, gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo ma, durante l’inversione di marcia, i due hanno messo in moto il veicolo per allontanarsi verso la zona del vicino cimitero. I poliziotti sono però riusciti a fermare il veicolo in via Lunigiana, bloccando e identificando i due soggetti, due uomini di 36 e 35 anni già noti alle Forze dell’Ordine per precedenti di polizia.

Dal controllo del veicolo è emerso che il quadro era stato manomesso così come la sostituzione della centralina che attiva le funzioni principali della vettura. I presunti autori del furto sono stati condotti negli uffici della Questura in stato di arresto per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso.

A seguito dell’udienza di convalida, il G.I.P. ha convalidato l’arresto con l’applicazione della misura della detenzione domiciliare per entrambi.