C'è chi si avvicina alla corsa per mantenere la propria forma fisica o per scaricare il cervello dai pensieri quotidiani. Per passione o per svago, correre è anche uno strumento per sensibilizzare le persone sul tema della salute e dei diritti al femminile.

Lo sanno bene le 5337 podiste, competitive e non, che si sono cimentate nella 3^ Cagliari SoloWomenRun.

Tuttavia la manifestazione non si è conclusa con l'arrivo al traguardo perché nella mattinata odierna, presso l'Assessorato comunale allo Sport, tre associazioni sportive sono state premiate per la loro attività a sostegno della salute e dei diritti delle donne.

L'Assessore allo Sport, Yuri Marcialis, a margine dell'incontro, dice: "Sono soddisfatto per la capacità con cui la manifestazione ha saputo sposare e promuovere sport e responsabilità sociale”, esaltando la raccolta fondi del Charity Goal.

“Pur essendo giunta soltanto alla 3^ edizione - prosegue l'esponente della Giunta comunale - la Cagliari SWR ha già raggiunto importanti traguardi in termini di adesioni, ma, soprattutto, è vissuta dalla città in modo assolutamente positivo”.

Il primo premio di 2750 euro, è andato all'associazione "Peter de Luna" per realizzare il “Mix for fun”, un laboratorio di musica e canto dove vengono trattate le diversità come una ricchezza e affrontate l'integrazione e le difficoltà con serenità, ironia ed allegria. La musica è lo strumento adatto per generare incontri e nuove relazioni fra ragazzi con autismi, in situazioni di disagio, delle scuole superiori e delle scuole di musica.

Argento per l'associazione "Idea Onlus/Karalis Pink Team Daniela Secchi”. Il premio di 1.650 euro sarà indirizzato verso un progetto rivolto alle donne operate di tumore al seno con il coinvolgimento ai gruppi “Ama” (Auto mutuo aiuto).?Al terzo posto si è invece piazzata l'associazione “Passu Passu” che con 1.100 euro darà vita al progetto “Giogausu in libertadi” rivolto a chiunque compreso fra i 3 e i 100 anni, senza distinzione di età e sesso. Ci saranno giochi ludici a tema, con corsa, lanci, salti al fine della promozione di un percorso di socializzazione e di incontro territoriale nel Comune di Serramanna e paesi limitrofi.?Tutte le tre associazioni riceveranno inoltre 50 pettorali omaggio ciascuna per l’edizione 2018 della Cagliari SoloWomenRun, già calendarizzata per domenica 4 marzo in versione “Pink Color Edition”, come ha annunciato Fabio Carini dell'organizzazione.