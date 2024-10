Cantieri aperti, strade chiuse e il traffico in città si blocca. Tante le proteste dei cagliaritani sempre più in difficoltà nei tragitti per raggiungere le scuole o il lavoro in orario. Il momento più caldo della giornata è dalle 8 alle 8.30: viale San Vincenzo, una strada stretta a due corsie, è intasata dai Giardini pubblici sino a piazza D'Armi. Quasi impossibile passare, è difficile anche per due agenti della polizia locale che in moto cercano di intervenire o di capire cosa stia succedendo.

Situazione complicata dal divieto di svolta a sinistra, scattato oggi per i lavori in via Giussani, in viale San Vincenzo all'altezza di piazza d'Armi: non si può salire verso viale Buoncammino e in tanti non lo sanno. File lunghissime e tempi di percorrenza dei soliti tragitti casa-scuola o casa-lavoro raddoppiati. Se non triplicati.

Situazione molto critica anche in via Roma, via Sonnino e viale Bonaria: di mezzo ci sono i cantieri della metropolitana. Non solo. "Bisogna avere una mente diabolica - questo un estratto di un messaggio mandato all'Urp del Comune da un automobilista evidentemente intrappolato nel traffico – per pensare di bloccare una città dalle 8 alle 9 quando si va al lavoro e a scuola. Ma come è possibile chiudere tre mesi via Ospedale senza mettere obblighi e scadenze per i lavori al muro di cinta dell'Università? Ma soprattutto stante questa situazione, già di per sé vergognosa, come è possibile anche solo pensare di chiudere la strada che da Buoncammino porta a viale Fra Ignazio?".

Traffico lentissimo anche davanti al porto. "Una situazione speciale - spiega un genitore davanti al Liceo classico Siotto - che richiede misure e accorgimenti speciali: non si sa a che ora partire per arrivare puntuali. Chiediamo per questo periodo, nei limiti del possibile, un po' di tolleranza per eventuali ritardi dei nostri figli".

Situazione che potrebbe peggiorare dalla prossima settimana con la chiusura di via Roma (lato portici) per il cantiere della metropolitana. Tutte le novità sulla viabilità dovrebbero essere illustrate a breve dall'amministrazione comunale.