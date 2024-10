È stata eseguita l’autopsia sul corpo del sindaco polacco, Radosław Grzegorz Ostałkiewicz, morto dopo una caduta da una finestra al quarto piano dell'hotel Due Colonne in via Sardegna a Cagliari nella notte tra lunedì e martedì.

Ieri il medico legale Francesco Locco, nominato dalla pm Ginevra Grilletti, che coordina le indagini sulla tragedia, ha eseguito l'autopsia. Gli accertamenti sono iniziati alle 16 e terminati dopo le 21. Sul corpo del 44enne sono state riscontrate ferite compatibili con la caduta e non sarebbero emersi altri elementi. Sono stati eseguiti comunque i prelievi per le analisi tossicologiche, i cui risultati arriveranno tra due mesi.

Negli ultimi giorni la squadra mobile ha continuato a sentire i sindaci e gli imprenditori polacchi arrivati in Sardegna insieme al primo cittadino di Jaworze, per ricostruire le ultime ore di vita. Eseguiti altri accertamenti anche da parte degli specialisti della scientifica, ma non sarebbe emerso nulla di anomalo. Rimane in piedi quindi solo l'ipotesi dell'incidente.

Il 44enne, conosciutissimo in Polonia, sindaco ed economista, si sarebbe seduto sul davanzale della finestra e avrebbe perso l'equilibrio.

L'altro sindaco che si trovava in camera con lui, dormiva e non si sarebbe accorto di nulla. Radosław Grzegorz Ostałkiewicz si trovava in Sardegna con la delegazione polacca per incontrare altri rappresentanti istituzionali e imprenditori. In particolare era previsto l'incontro con gli esponenti del Consorzio Cagliari Centro Storico e con il Gal del Medio Campidano.

Il presidente del Consorzio Cagliari Centro Storico, Gianluca Mureddu, in una nota "si unisce al cordoglio della famiglia e di tutta la comunità polacca per la perdita del sindaco Radoslaw, componente della delegazione del Gal e operatori polacchi in visita istituzionale in Sardegna - si legge nella nota -. La delegazione polacca in seguito al grave lutto ha deciso comunque di proseguire il programma di visita istituzionale nel rispetto degli appuntamenti presi e gli incontri previsti, ovviamente sospendendo tutti gli appuntamenti festosi folkloristici".

Ieri sono stati in visita istituzionale con il Gal Campidano a Barumini. Oggi saranno a Villasor e poi a Cagliari.