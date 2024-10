Il Personale della Sezione di Sorveglianza Edilizia della Polizia Locale di Cagliari, questa mattina, ha sottoposto a sequestro penale un immobile abusivo in via Utzeri nel quartiere di Sant’Elia.

Il manufatto, realizzato in blocchetti ed elevato dal piano terra al soffitto, su un’area di circa 40 mq diviso in tre ambienti, risultava in fase di ultimazione e per evitare il completamento dell’opera abusiva, il personale della Polizia Locale ha proceduto con il sequestro penale. Il provvedimento è stato pubblicizzato con l’apposizione dei sigilli. La Polizia Locale, anche in seguito a diverse segnalazioni e su disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari, sta eseguendo numerosi controlli in città e sul litorale per evitare in particolare la deturpazione del territorio.