Sono stati bloccati mentre si imbarcavano sul traghetto diretto a Napoli con un carico di gioielli rubati. Due georgiani sono stati arrestati dalla Polizia di frontiera nel porto di Cagliari. Sequestrato 1,3 kg di gioielli in oro. In manette per ricettazione sono finiti Nana Panchulidze, 41, e il marito Koba Tkeshelashvili, 47, entrambi residenti a Bari.

Marito e moglie sono stati dunque bloccati dalla Polizia e perquisiti. Uno di loro nascondeva addosso un pacchetto che conteneva alcuni gioielli. Sulla provenienza dei preziosi i due non hanno saputo dire nulla destando così sospetto. I poliziotti hanno quindi perquisizione anche al furgone a bordo del quale viaggiavano, dove sono stati trovati i gioielli, fra cui monete e medagliette con incisi nomi italiani. I monili sono stati rubati in 4 case di Sassari, ma secondo gli investigatori non sarebbero i responsabili dei furti, ma il loro compito doveva esser quello di portare i gioielli in Campania per poi rivenderli. I coniugi sarebbero collegati a una organizzazione gestita da georgiani per svaligiare appartamenti. Sono in corso indagini. Foto tratta dal web