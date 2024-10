Ieri mattina, 21 agosto, un equipaggio della Squadra Volante, mentre transitava in Viale Colombo, lungo la passerella di Su Siccu, ha notato una coppia riversa a terra.

Subito accorsi per accertarsi delle condizioni dei due, hanno constatato che i giovani dormivano molto profondamente, probabilmente dopo una nottata passata ad assumere bevande alcoliche.

Dopo diversi tentativi effettuati per svegliare i due, finalmente la ragazza, ripresasi, ha spiegato la situazione agli Agenti raccontando che lei e il suo amico si trovavano lì per farsi un sonno ristoratore dopo la serata passata insieme.

Poco dopo anche il ragazzo ha iniziato a riprendersi e, alla vista dei poliziotti, come da loro riferito, si è scagliato senza motivo contro gli Agenti cercando di colpirli con calci e pugni. Con non poca difficoltà e dopo vani tentativi di calmare il giovane, gli operatori sono riusciti a metterlo in sicurezza all’interno della vettura di servizio.

Il ragazzo, un 32enne cagliaritano incensurato, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura e, al termine degli atti di rito, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.