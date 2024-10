Questa notte incidente a Cagliari. Un 21enne di Quartu, a bordo di una Ford Fiesta, stava percorrendo viale Diaz, direzione Poetto.

Dopo aver effettuato la curva successiva al semaforo con via Caboto, per cause in fase di accertamento, il ragazzo ha perso il controllo del veicolo, che dopo aver urtato un albero sul lato destro si è ribaltato, andando a colpire tre auto in sosta regolare.

Il giovane è stato soccorso da un'ambulanza del 118, e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu in codice giallo. Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge.