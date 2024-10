Questo pomeriggio, al molo Rinascita di Cagliari, è previsto l'ottavo sbarco di migranti del 2015.

Il Sistema regionale di Protezione civile sta completando il montaggio del campo per l'assistenza alle 286 persone in arrivo.

Saranno impegnati nel corso della giornata circa 80 donne e uomini, compresi i volontari e i radioamatori. Sulla banchina si allestisce una tensostruttura da 160 metri quadri, una tenda di posto medico avanzato, 7 tende dedicate alle visite mediche e all’identificazione, un ambulatorio mobile per l’Unità pediatrica, un ufficio mobile di supporto, l’intera logistica elettrica per il campo e due autobotti per una capienza totale di 15 mila litri.

L'assessore della Difesa dell’Ambiente con delega alla Protezione civile, Donatella Spano, effettuerà un sopralluogo al porto per seguire le operazioni di assistenza.

Foto di Claudia Giuseppetti