La città di Cagliari si prepara ad accogliere Xi Jinping, il 63enne presidente della Repubblica Popolare Cinese.

Xi Jinping atterrerà mercoledì all'aeroporto di Elmas con a seguito la famiglia, dodici ministri e uomini d'affari e incontrerà nel capoluogo il governatore della Sardegna Francesco Pigliaru.

In occasione della visita è previsto uno straordinario dispiegamento di forze (scenderanno in campo anche i Nocs) e lo stato di allerta per garantire la sicurezza della delegazione cinese.