Nella serata di ieri a Cagliari, intorno alle 20.30, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, sono intervenuti in via Del Sale, all’interno del parco di Molentargius, da dove era stato richiesto un intervento per un furto commesso all’interno di un capanno.

Un uomo, infatti, era stato notato da alcuni residenti della zona mentre spingeva un trattore/tosaerba, di colore rosso e di piccole dimensioni, all’esterno di una tenuta agricola e allontanandosi, secondo quanto riferito, aveva sostenuto alla richiesta di quest’ultimi che gli era stato regalato da un amico.

Successivamente il proprietario del mezzo agricolo, allertato dagli stessi vicini, ha tentato di bloccare il ladro ma senza successo, dal momento che questi è riuscito a darsi alla fuga dopo aver abbandonato il mezzo.

Immediatamente giunti sul posto, i Carabinieri anche grazie alle indicazioni fornite dai residenti, sono riusciti a individuare e bloccare l'uomo, un 50enne residente a Quartu Sant’Elena, disoccupato e gravato da pregiudizi di polizia.

Al fine di concretizzare il furto del mezzo agricolo, il ladro aveva piegato una recinzione in metallo e danneggiato la serratura della rimessa in cui era collocato. I militari hanno quindi dichiarato in arresto il 50enne per tentato furto aggravato e su disposizione del pm di turno lo hanno condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza con rito per direttissima che avverrà nella mattinata odierna.