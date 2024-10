Una donna di 69 anni è stata salvata questa mattina a pochi metri dal Lido del Carabiniere nella spiaggia del Poetto a Cagliari.

La pensionata alle 10 si è tuffata in mare per rinfrescarsi mentre il marito, di 74 anni, si trovava in spiaggia. Arrivata a una ventina di metri dalla costa si è sentita male, una fitta al petto, forse legata a un principio di infarto.

Ha iniziato a urlare in cerca di aiuto. In mare si sono subito tuffati due bagnini del lido, due appuntati, e altri due militari dell'Arma che si trovavano in spiaggia.

La donna è stata subito raggiunta e trasportata a riva. In suo aiuto anche un medico del 118 che si trovava in spiaggia con la famiglia.

Intanto sul posto arrivava l'ambulanza che ha trasportato l'anziana all'ospedale Marino.

Era molto provata, secondo i soccorritori (in mare si sono tuffati quattro appuntati in servizio nelle Stazioni di San Bartolomeo e Nuragus, nella Compagnia di Cagliari e nel Battaglione Sardegna), e ci sono voluti una ventina di minuti affinché si riprendesse. Sotto choc anche il marito.