L’Unione Sarda riporta la triste notizia di un uomo di 40 anni che questa mattina è salito sul tetto del palazzo del Consiglio regionale e avrebbe minacciato di buttarsi.

Disoccupato, sposato e padre, l’uomo, si legge, da 16 giorni starebbe manifestando in via roma a Cagliari per denunciare la sua drammatica situazione.

Al momento non si conoscono altre notizie.

Foto tratta da L'Unione Sarda