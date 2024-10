Lei è Anna e ha 21 mesi.

È affetta da encefalopatia epilettica dalla nascita. Per questo motivo, i genitori, mossi dalla speranza e dai risultati avuti su alcuni bambini grazie alla cura Stamina, hanno fatto richiesta affinché la figlia possa usufruire della stessa cura.



Ma come noto, il Governo ritiene "pericoloso il metodo Stamina" e ne ha bloccato la sperimentazione.



Anna ha avuto il sì del giudice e si trova alla 121esima posizione nella lista d'attesa per poter accedere alla cura che in Italia è possibile fare solo a Brescia.

Nell'Isola, tra i tanti casi, sono circa 10 le richieste per l'accesso al metodo Stamina.



In questa giornata, a partire dalle ore 10, per la prima volta in Sardegna, è in corso una manifestazione in piazza del Carmine dal titolo "Non facciamoci rubare la speranza". Contemporaneamente, la stessa manifestazione si sta tenendo a Verona.



Il prossimo appuntamento, al quale tanti sardi non mancheranno, sarà a Roma il 25 di novembre.