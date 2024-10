Una morte improvvisa quanto drammatica, di quelle che non lasciano il tempo di realizzare quanto accaduto e in un soffio portano via una storia. Il giovane Hadi Zaraket, 23enne libanese, si è spento questa mattina a Cagliari accasciandosi di colpo al suolo.

Studente di Ingegneria meccanica, era a casa con la compagna quando è stato stroncato da una dissezione aortica. Inutile l'immediato intervento dei soccorsi del 118, lo sfortunato ragazzo era già morto.

La comunità libanese del capoluogo, in lutto per la scomparsa di un connazionale, ha dato un importante segnale di vicinanza, mobilitandosi per partecipare alle spese di trasporto della salma in patria.