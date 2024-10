A seguito di un’operazione della Divisione anticrimine della Polizia di Cagliari, è stato sequestrato a un gruppo di nomadi un patrimonio da oltre tre milioni di euro.

Nella giornata di oggi, gli agenti, coordinati dal primo dirigente Gabriella Acca, hanno, infatti, confiscato conti correnti, quote azionarie, buoni fruttiferi, ville, auto e camper di ultima generazione, tra Adrano, provincia di Catania, Ragusa, Milano, Roma e Verona. I nomadi, che inizialmente abitavano in Sardegna, ma ormai da tempo in Sicilia , sarebbero riconducibili alla famiglia di Giacomo Liotta, 57enne, definito il re di Adrano, finito nei guai in passato per furti, truffe e rapine.

I nomadi, ogni anno, avrebbero presentato dichiarazioni dei redditi ai limiti della povertà, ma, invece, come scoperto dalla Polizia, erano in possesso di un patrimonio di circa 3milione e 300mila euro.

Le indagini comunque non sono ancora terminate. Si cercano, infatti, i collegamenti dei nomadi con le banche, dove sono state versate le somme di denaro e dove hanno ottenuto anche ingenti fidi e, inoltre, non si escludono alcune piste come ad esempio quella che porta al riciclaggio derivante dalle scommesse clandestine.