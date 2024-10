I Finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Cagliari hanno sottoposto a sequestro 748 kg di fuochi d’artificio che, in violazione delle normative previste a tutela della sicurezza pubblica, erano custoditi nell’abitazione di un cagliaritano. Dopo una serie di servizi mirati, è stata rilevata e monitorata presso un centro smistamento di Elmas una spedizione proveniente dalla provincia di Napoli e destinata a un cagliaritano, che risultava contenere un ingente quantitativo di fuochi d’artificio di categoria F2 (che, singolarmente, presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati ad essere utilizzati al di fuori di edifici).

Gli ulteriori approfondimenti hanno fatto emergere che il destinatario della merce non aveva la licenza per la vendita di tali prodotti e che, inoltre, non disponeva di alcun locale idoneo allo stoccaggio, come previsto dalla normativa vigente, atteso che i fuochi d’artificio sarebbero stati conservati presso l’abitazione privata del soggetto, in vista di un’ipotetica vendita nel periodo delle festività natalizie. Alla luce di tali risultanze, le Fiamme Gialle sono intervenute presso l’abitazione del soggetto ove hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro il prodotto illecitamente detenuto.

Il possessore del materiale pirotecnico è stato denunciato a piede libero per aver trasportato e depositato, senza le prescritte autorizzazioni, un totale complessivo di 748 kg di fuochi d’artificio di vario genere, di fabbricazione cinese, con un quantitativo netto di polvere da sparo pari a 92 kg. Il materiale pirotecnico sequestrato, fanno sapere i finanzieri, pur trattandosi di prodotto di categoria F2, ovvero di libera vendita, può essere detenuto in quantitativi inferiori a 5 kg.

L’ingente quantitativo di fuochi d’artificio rinvenuto rappresentava quindi un concreto pericolo per la sicurezza di cose e persone. "Difatti - spiegano le Fiamme Gialle -, l'eventuale accensione accidentale di tali artefatti, poiché conservati nell’appartamento di un condominio, avrebbe costituito un gravissimo pericolo per l'incolumità degli altri inquilini residenti nello stabile". L’attività di servizio si inquadra nell’ambito della costante azione di controllo assicurata dalla Guardia di Finanza a contrasto dei traffici illeciti che, talvolta anche attraverso la spedizione di corrispondenza, interessano il territorio nazionale.

L’operazione posta in essere è rivolta altresì alla tutela della sicurezza pubblica, in particolare nel settore degli artifizi pirotecnici che, se non adeguatamente trasportati e detenuti, possono provocare incidenti dalle gravi conseguenze. Si specifica infine che l’indagato è da ritenersi innocente sino a condanna passata in giudicato, in applicazione del principio di non colpevolezza costituzionalizzato e in attuazione della recente normativa.