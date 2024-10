Oltre seicento nuovi posti auto in centro a Cagliari. I due parcheggi saranno realizzati in via Nazzari e via Caprera grazie a 850mila euro di risorse trasferite dalla Regione. E' tutto previsto in due progetti approvati oggi dalla Giunta comunale su proposta dell'assessora alla Mobilità Luisa Anna Marras. I lavori, fa sapere il Comune, saranno messi a gara nelle prossime settimane e consentiranno di eseguire le opere necessarie perché entrambe le strutture, ora inutilizzate, possano ottenere il certificato di prevenzione incendi ed essere aperte alla cittadinanza.

"Con questi interventi - sostiene l'amministrazione - si metteranno a disposizione per tutti i cittadini posti auto molto richiesti nel quartiere San Benedetto e nella zona prossima all'area pedonale del centro storico".