Urla e minacce in un chiosco del Poetto, dove due giovani hanno avuto un atteggiamento aggressivo nei confronti dei presenti per una consumazione non gradita. Sul posto, per riportare la calma, sono intervenuti i “Falchi” della Polizia, in borghese, che hanno invitato i due a calmarsi e successivamente ad allontanarsi. Per tutta risposta, come riferito dagli agenti, uno dei due, un 29enne, si è scagliato contro di loro, tentando di colpirne un poliziotto con una testata. L’immediata reazione degli agenti è servita a mettere il giovane in condizione di non nuocere.

Il ragazzo, però, sempre in preda a un impeto di ira, ha continuato a inveire e urlare e per questo è stato accompagnato e tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.