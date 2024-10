Questa mattina la Squadra operativa del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari è intervenuta in via Italia a Pirri per un incidente stradale che ha interessato una vettura e la metropolitana di superficie.

Le due persone a bordo dell’auto sono rimaste incastrate tra le lamiere. Liberate dai Vigili del fuoco con l’ausilio di cesoie e divaricatore idraulico e successivamente affidate al personale sanitario del 118 presente con due ambulanze. Il conducente e passeggero dell'auto sono stati trasportati al Brotzu e al Policlinico, con assegnato un codice rosso e un giallo.

Nessun ferito tra i passeggeri della metropolitana.

A garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso la polizia locale, che poi ha provveduto ad effettuare i rilievi.