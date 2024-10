Incidente stradale questa mattina in via Is Guadazzonis, a Cagliari. Un taxi condotto da un 60enne residente in provincia, proveniente da via Cesalpino, arrivato all'incrocio regolato da stop si è scontrato con una Audi proveniente dalla direzione di via della Pineta/Colombi, condotta un 46enne cagliaritano.

I due conducenti sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al policlinico universitario con assegnato codice giallo, mentre la passeggera del taxi, 18enne cagliaritana, è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu, sempre in codice giallo.

Ingenti i danni subiti dai veicoli. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.