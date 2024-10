Incidente stradale questa mattina a Cagliari all'incrocio semaforico tra via Flavio Gioia e via Torricelli.

Una Renault Clio, con alla guida da un 34enne residente in provincia, nel percorrere via Vesalio in direzione via Torricelli, all'incrocio è andata a collidere con una Mercedes classe A guidata da una 47enne cagliaritano.

Nel luogo dell'impatto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno delimitato l'area e provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. I feriti, presi in cura dagli operatori 118 sono stati trasferiti in ospedale, uno in codice rosso.

Sul posto, per i rilievi di legge, la polizia locale.