Brutto incidente questa sera in viale Regina Elena a Cagliari. Un motociclista di 59 anni di Tortolì è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu.

L'uomo viaggiava in sella a uno scooter che, per cause non ancora accertate, si è scontrato con un'auto. Il conducente si è subito fermato per soccorrerlo. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale, che si sono occupati di eseguire i rilievi, e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale con un trauma cranico.